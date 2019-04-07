شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد حسنية أكادير ..الأبيض يبحث عن الفوز الثالث فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره حسنية أغادير المغربى ، فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية .

ويسعى الفريق الأبيض خلال مواجهة حسنية أكادير المغربى ، لتحقيق الفوز الثالث له فى بلاد أسود الأطلسى ، حيث سبق و فاز الفريق مرتان على نظيره المغربى على أرض المنافس .

iframe width="721" height="541" src=" " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>>

كان أول فوز حققه الزمالك على أندية المغرب ، عام 2012 ، أمام المغرب الفاسى ، بنتيجة 2/0 ، بالدور التمهيدى من دورى أبطال أفريقيا أحرزهما احمد حسن ، و احمد جعفر

Advertisements

iframe width="721" height="541" src=" " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>>

الفوز الثانى للزمالك أمام أندية المغرب كان عام 2015 أمام الفتح الرباطى ببطولة الكونفدرالية ، بنتيجة 3/2 ، أحرز أهداف الأبيض باسم مرسى ، عمر جابر ، حازم امام

من وقتها فشل الأبيض فى الفوز على المنافسين المغاربة على أرضهم ، لذلك يبحث الزمالك تحقيق الفوز الثالث على حسنية أكادير فى لقاء اليوم