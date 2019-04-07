شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد حسنية أكادير ..الأبيض يبحث عن الفوز الثالث فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره حسنية أغادير المغربى ، فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية .
ويسعى الفريق الأبيض خلال مواجهة حسنية أكادير المغربى ، لتحقيق الفوز الثالث له فى بلاد أسود الأطلسى ، حيث سبق و فاز الفريق مرتان على نظيره المغربى على أرض المنافس .
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كان أول فوز حققه الزمالك على أندية المغرب ، عام 2012 ، أمام المغرب الفاسى ، بنتيجة 2/0 ، بالدور التمهيدى من دورى أبطال أفريقيا أحرزهما احمد حسن ، و احمد جعفر
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الفوز الثانى للزمالك أمام أندية المغرب كان عام 2015 أمام الفتح الرباطى ببطولة الكونفدرالية ، بنتيجة 3/2 ، أحرز أهداف الأبيض باسم مرسى ، عمر جابر ، حازم امام
من وقتها فشل الأبيض فى الفوز على المنافسين المغاربة على أرضهم ، لذلك يبحث الزمالك تحقيق الفوز الثالث على حسنية أكادير فى لقاء اليوم
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