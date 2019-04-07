شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب حضور 60 ألف مشجع مباراة صن داونز ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على إقامة مباراة الأهلي مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 13 أبريل الجاري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا ببرج العرب.
وأضاف المدير التنفيذي أن النادي خاطب اتحاد الكرة؛ من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع؛ نظرا لأهمية المباراة، وحاجه الفريق لجماهيره في هذه المباراة.
يذكر أن الاهلي خسر لقاء الذهاب أمس ، السبت، بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.
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