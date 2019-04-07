شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 5 آلاف بحار يشاركون فى مهرجان الظفرة البحرى الـ11 بأبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية فى أبوظبى عن انطلاق الدورة الحادية عشر من مهرجان الظفرة البحرى، والذى يقام فى منطقة الظفرة فى إمارة أبوظبى، وبالتعاون مع نادى أبوظبى للرياضات الشراعية واليخوت، وذلك خلال الفترة من 11 أبريل وحتى 20 أبريل القادم، على شاطئ مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبى.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الأحد، فى مجلس محمد خلف بأبوظبى للإعلان عن تفاصيل فعاليات المهرجان، بحضور كل من عيسى سيف المزروعى، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبى، وعبيد خلفان المزروعى، مدير إدارة التخطيط والمشاريع فى اللجنة، وخليفة راشد الرميثى، رئيس قسم السباقات التراثية فى نادى أبوظبى للرياضات الشراعية واليخوت.



إعلان تفاصيل فى مهرجان الظفرة البحرى فى أبوظبى

وبهذا الإطار، قال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعى عضو المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، فى كلمة ألقاها بالنيابة عنه عيسى سيف المزروعى نائب رئيس اللجنة، "يسرنا أن نلتقى اليوم معاً فى إطلاق الدورة الحادية عشر من مهرجان الظفرة البحرى، ونحن نستظل تحت راية عام التسامح، وما يحمله من رمزية ممزوجة بطبيعة الشخصية الإماراتية المحبة للإخاء والسلام، والتعاطف الإنسانى، تعايشاً مع هذه المبادرة الكريمة التى أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تأكيداً على تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر".



إعلان تفاصيل فى مهرجان الظفرة البحرى فى أبوظبى

وأكد المزروعى أن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبى تسعى من خلال تنظيم هذا الحدث إلى تجسيد قيم الولاء والانتماء للوطن، ضمن جهودها للتفاعل الحضارى مع العديد من الأنشطة والفعاليات التراثية الثقافية صوناً للموروث، وتعزيزاً لقيم الأصالة، ومن ثم تسليط الضوء على منطقة الظفرة التى تتميز بمقوماتها السياحية واحتضانها للمهرجانات التراثية والرياضية، وهو ما رسخ مكانتها كوجهة سياحية مفضلة يقصدها الزوار بكثافة.

ومن جانبه، أكد عبيد خلفان المزروعى، أن مهرجان الظفرة البحري يأتى هذا العام بحلته التراثية، من أجل التركيز على الدور المهم الذى يلعبه القطاع البحرى فى إثراء النسيج الثقافى والاجتماعى العريق لمنطقة الظفرة، وإيصال رسالة تعليمية وتثقيفية خاصة بالتراث البحرى المحلى إلى جيل الشباب، وعشاق الرياضات المائية، وتوجيه اهتماماتهم بشكلٍ أكبر نحو هذا التراث، واسترجاع الماضى بمآثره وإرثه، من خلال نشاطات وفعاليات متنوعة على شاطئ المرفأ الساحر، بما يعزز حضور التراث البحرى الإماراتى فى حياة المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.



إعلان تفاصيل فى مهرجان الظفرة البحرى فى أبوظبى

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وأشار المزروعى إلى أن المهرجان يستمر فى التقدم إلى الأمام لتحقيق أهدافه المرجوة بترجمة رؤية القيادة فى تعزيز مقومات الاستدامة فى مختلف الميادين، وفى مقدمتها الحفاظ على التراث الثقافى الإماراتى والترويج له، واستقطاب الزوار والسياح الذين زاد عددهم فى الدورة السابقة عن السبعين ألف زائر، من خلال تشجيع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، وبالتالى ترسيخ مكانة منطقة الظفرة كوجهة بارزة للثقافة والتراث والسياحة والرياضة.

وأوضح المزروعى أن السباقات هذا العام تشمل سباق صلاحة للبوانيش الشراعية، وسباق جنانة للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدم، وسباق مروح للقوارب الشراعية المحلية لفئة 60 قدماً، وسباق التفريس، وسباق الظفرة للقوارب الشراعية الحديثة - الريجاتا، وبطولة التجديف الأولمبى، وسباق القوارب الشراعية المحلية لفئة 60 قدماً، وسباقات لجنة الإمارات للكايت سيرف، إلى جانب مسابقات صيد الكنعد والصيد بالسنارة والمسابقات الشاطئية، والعديد من المسابقات التراثية مثل الطبخ الشعبى المحلى للنساء والرجال وطبخ الجاليات، والخياطة وعروض الأزياء وغيرها.



إعلان تفاصيل فى مهرجان الظفرة البحرى فى أبوظبى

وأضاف أن موقع المهرجان يضم أنشطة التخييم الممتعة، والحفلات الموسيقية الشاطئية، وغيرها من المفاجآت والأنشطة، ومنها: محطات الطهى، والسوق التقليدى الذى يلبى رغبات محبّى التسوّق، ويتيح فرصة تذوق أشهى المأكولات والمشروبات فى الأكشاك التى تمتد على طول الشاطئ، وقرية الطفل وفعالياتها المتنوعة لكافة أفراد العائلة، والمسرح الرئيسى الذى يقدم فعاليات مميزة وجوائز يومية لزوار المهرجان.



إعلان تفاصيل فى مهرجان الظفرة البحرى فى أبوظبى

وقال ماجد عتيق المهيري- المدير التنفيذى لنادى أبوظبى للرياضات الشراعية واليخوت، فى كلمة ألقاها بالنيابة عنه خليفة راشد الرميثى رئيس قسم السباقات التراثية فى النادى، "إن النادى يحرص منذ انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الظفرة البحرى على تقديم كل ما يلامس اهتمام واحتياجات عشاق الرياضات البحرية، حيث تشهد الدورة الحالية من المهرجان انطلاق سباقات الكياك والتى تقام لأول مرة ضمن منافسات المهرجان وذلك بالتعاون مع شرطة أبوظبي.



إعلان تفاصيل فى مهرجان الظفرة البحرى فى أبوظبى

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد البحارة المشاركين فى النسخة الحالية ضمن السباقات التراثية أكثر من 5000 بحار، حيث يبلغ مجموع جوائز هذه المسابقات أكثر من 4 ملايين درهم، ومن المتوقع مشاركة ما يزيد عن 250 قارب فى فئات السباقات ذات 60 قدم و20 قدم والبوانيش والتفاريس.



إعلان تفاصيل فى مهرجان الظفرة البحرى فى أبوظبى

وأوضح أن اللجنة المنظمة للمهرجان حرصت على اختيار مواعيد السباقات بعناية للتوافق مع الأحوال الجوية المناسبة، منوهاً إلى أن الأسبوع الأول من المهرجان سيشهد إقامة السباقات التراثية من التفاريس والبوانيش الشراعية والمحامل الشراعية فئة 22 قدم و60 قدم، فيما سيشهد الأسبوع الثانى السباقات الشراعية والتجديف الحديث ومنها الكايت سيرف والريجاتا والتجديف (الكاياك) والبالغ مجموع جوائزها 500 ألف درهم ويشارك بها أكثر من 500 مشارك.