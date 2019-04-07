شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يغادر إلى فرنسا للمشاركة فى دورة ودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة المنتخب الوطنى للشباب لكرة اليد القاهرة اليوم، الأحد، متوجهة إلى فرنسا لبداية المعسكر الدولى الذى يتخلله أربع مباريات ودية فى دورة فرنسا الدولية، وذلك ضمن برنامج المنتخب للاستعداد لبطولة العالم المقرر إقامتها فى إسبانيا يوليو المقبل.

ويرأس البعثة محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، ويقود المنتخب الوطنى طارق محروس مديرا فنيا، وهانى الفخرانى مدربا مساعدا.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب مبارياته الودية غدا، الاثنين، بمواجهة نادى ايستر، ويلعب الثلاثاء مع نادى نيم، والخميس يواجه اكس بروفنس، ويختتم مبارياته الجمعة بمواجهة نادي سان رافيل.

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من جهته أكد طارق محروس، المدير الفنى لمنتخب الشباب، أن مثل هذه المباريات تزيد من خبرات اللاعبين وتمنحهم القدرة على التعامل مع المنتخبات الأوروبية الكبرى، خاصة أن تلك الأندية الفرنسية تضم عددا من العناصر المميزة فى مصر من منتخب أوروبى، والاحتكاك القوى هو ما يسعى إليه الجهاز الفني قبل المشاركة في مونديال اسبانيا.















