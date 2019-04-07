نهضة بركان وجورماهيا الكيني بث مباشر Kora-Star |رابط مشاهدة مباراة نهضة بركان المغربي اليوم...

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نهضة بركان وجورماهيا الكيني

أسفرت القرعة الخاصة بدور الثمانية، عن وقوع ثمانية فرق في الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، والفرق هي نكانا الزامبي، ونادي الصفاقسي التونسي، ونادي غور ماهيا الكيني، ونادي نهضة بركان الزامبي، ونادي النجم الساحلي من تونس، ونادي الهلال السوداني ونادي حسنية أغادير من المغرب، ونادي الزمالك من مصر.

نادي نهضة بركان المغربي

نادي نهضة بركان يمتلك بعض الأرقام في كأس الكونفدرالية، ويعتبر هدافو الفريق هم لابا كودجو سجل ثلاثة أهداف، واللاعب الان تراوري سجل ثلاثة أهداف، واللاعب حمدي لعشير سجل هدفين، وسجل النادي 19 هدف حتى الآن، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة.

بطاقة المباراة

نهضة بركان وجورماهيا الكيني

ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

على ملعب نايروبي ستي ستاديوم

تحكيم جوشوا بوندو

مباراة الذهاب اليوم

موعد المباراة اليوم الأحد 7 أبريل 2019

توقيت المباراة الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت المغرب والساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 7

البث المباشر

نتابع معكم البث المباشر الخاص بالمباراة الهامة اليوم، مباراة نهضة بركان وجورماهيا الكيني في كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم، الدور ربع النهائي، ونتابع معكم روابط العرض ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل محتوى متميز، يمكنكم حفظ المقال بالمفضلة لديكم الآن.

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