رابط مشاهدة مباراة نهضة بركان وجورماهيا الكيني Livehd7 كورة ستار | متابعة مباريات دور ال8 في كأس...

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رابط مشاهدة مباراة نهضة بركان وجورماهيا الكيني

نهضة بركان وجورماهيا الكيني بث مباشر

ربع نهائي كاس الكونفدرالية الأفريقية

على ملعب نايروبي ستي ستاديوم

تحكيم جوشوا بوندو

مباراة الذهاب اليوم

موعد المباراة اليوم الأحد 7 أبريل 2019

توقيت المباراة الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت المغرب

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 7

الفريقين المتباريان اليوم لم يفز أي منهم بكأس الكونفدرالية الأفريقية من قبل، ويسعى كلا الفرق للوصول للأدوار المتقدمة، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل تحديثات إخبارية هامة.

مشاهدة مباراة نهضة بركان وجورماهيا الكيني

يعتبر أكثر الأندية فوزًا بكأس الكونفدرالية هو نادي الصفاقسي التونسي الذي فاز باللقب في ثلاث مرات من قبل، وهما في عام 2007-2008-2013، وسنوات الوصافة هي في عام 2010، والمركز الثاني هو نادي النجم الساحلي التونسي، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، تابع الأخبار الهامة، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها.

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رابط بديل للبث المباشر نهضة بركان وجورماهيا الكيني

البث المباشر

متابعة عامة للبث المباشر، مباراة نهضة بركان وجورماهيا الكيني اليوم في ذهاب ربع النهائي في كاس الكونفدرالية الأفريقية، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، ونتابع معكم العديد من التحديثات الهامة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

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