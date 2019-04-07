“Arsenal Today” رابط بث مباشر مباراة أرسنال و إيفرتون اليوم الأحد 7/4/2019| يلا شوت...

يلا شوت رابط بث مباشر أرسنال و إيفرتون اليوم الأحد 7-4-2019

نحن اليوم على موعد لقاء شيق ، حيث يقوم نادي أرسنال بإستضافة نظيره فريق إيفرتون، وذلك لإقامة مباراة حاسمة للغاية ، وسوف تُقام المباراة اليوم الأحد 7-4-2019 ، وذلك على ملعب “جوديسون بارك” ، وسوف يكون لقاءنا مع المباراة في تمام الساعة 3:05 مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي، ومن خلال حرصنا في موقع “عرب نيو” سوف نقوم بعرض البث الحي للمباراة، لذلك ضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم البث فور عرضه .

يلا شوت رابط بث مباشر أرسنال و إيفرتون اليوم الأحد 7-4-2019

وقامت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية بالإعلان عن إذاعتها لهذا اللقاء، وذلك على قناة بي إن سبورت الرياضية 2HD، وسوف تُذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

Advertisements

يلا شوت رابط بث مباشر أرسنال و إيفرتون اليوم الأحد 7-4-2019

ويسعي نادي أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري في تحقيق المركز الثالث مع الفريق، والمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

كما يسعي فريق إيفرتون أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات البطولات الأوروبية في الموسم القادم.