كتب- مروان عصام كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" عن تصنيف المنتخبات المتأهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين. وحجزت 5 منتخبات عربية مقاعدها فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وهى مصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا. وجاءت قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 كما يلى، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالى، غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوى، أنجولا،...

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كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: مصر وكوت ديفوار والسنغال فى التصنيف الأول بقرعة أمم أفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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