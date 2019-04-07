الكاف: مستقبل لاسارتي مع الأهلي مهدد بعد خماسية صن داونز

كتب- مروان عصام
أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" أن مستقبل المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي مع النادي الاهلي بات محل شك، بعد الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقى بنتيجة 5 – 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس فى "ذهاب" ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.
وذكر الموقع الرسمى لـ"الكاف" أن "الأهلي عانى من عدة هزائم بثلاثة أهداف منذ بداية مشاركاته فى دورى أبطال أفريقيا قبل 43 عاماً، لكن هذه الخسارة المهينة تضع مستقبل المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتي محل شك، بعدما حل بدلاً من الفرنسي باتريس كارتيرون الذى تمت...
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