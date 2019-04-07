كاف يعلن تصنيف منتخبات أمم إفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الأحد تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2019. وضم المستوى الأول من التصنيف منتخبات: مصر وتونس وغانا وكوت ديفوار والكاميرون والسنغال. وضم المستوى الثاني من التصنيف منتخبات: المغرب ونيجيريا والكونغو الديموقراطية والجزائر ومالي وغينيا. Advertisements وضم المستوى الثالث من التصنيف منتخبات: أوغندا وجنوب أفريقيا وغينيا بيساو وزيمبابوي وأنجولا وبوروندي. وفي المستوى الرابع جاءت منتخبات: موريتانيا وناميبيا وبنين وكينيا ومدغشقر وتنزانيا. ويقام حفل سحب قرعة البطولة الأفريقية يوم الجمعة المقبل بمنطقة سفح الأهرامات. وتستضيف مصر البطولة القارية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

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