أزمة بين الإعلام المصري والكاف بسبب قرعة أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قامت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، برفض تجاهل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لوسائل الإعلام المصرية في حفل مراسم القرعة.

ويقام حفل سحب قرعة أمم إفريقيا 2019 يوم الجمعة المقبل بمنطقة سفح الأهرامات.

ووفقا لبيان صادر من اللجنة الإعلامية، فإن أسامة إسماعيل رئيس اللجنة، رفض ما قام به الكاف بتخصيص المقاعد المخصصة للصحفيين المصريين في حفل القرعة لوكالات الأنباء والمحطات التلفزيونية العالمية بحجة أن أطقم عملها من المصريين.

وطالب رئيس اللجنة في خطاب رسمي للكاف بسرعة إصلاح الوضع، حيث إن المقاعد البالغ عددها 32 مقعدا كما حدد الاتحاد الأفريقي لابد أن يستفيد بها وسائل الإعلام المصرية.

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وأشار أسامة إسماعيل في بيانه الى احترامه وتقديره للزملاء الذين تم اختيارهم، ولكن رفضه ينصب على عملية التوزيع التي كان يجب أن تجعلهم في كوتة وسائل الإعلام العالمية وليس الكوتة المخصصة للإعلام المصري.

وأكد في بيانه أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تدخل من قبل لزيادة عدد المقاعد المخصصة للصحفيين في حفل القرعة من 120 إلى 180 رغم ضيق المكان لحل الأزمة بعد أن قام الكاف بتقسيم 120 مقعد على 24 دولة مشاركة في البطولة نصيب كل منها 5 أماكن.

ووفقا لما جاء ببيان اللجنة، فإن الكاف قد منح الموافقة لـ32 صحفيا فقط جميعهم من العاملين في مكاتب القاهرة ومراسلين لوسائل إعلام أجنبية، وذلك من بين 230 صحفيا مصريا قاموا بالتسجيل في موقع الكاف لحضور مراسم القرعة.

وجاء توزيع الزملاء الحاصلين على الموافقة على النحو التالي: 6 وكالة رويترز، 5 بي بي سي ، 5 بي إن سبورت، 4 الوكالة الفرنسية، 2 لكل من اسوشيتدبرس وسوبر سبورت والتلفزيون الصيني، ومقعد واحد لكل من موقع جول ووكالة الأخبار العالمية ووكالة ماب وتلفزيون فرنسا 24 والاتحاد المصري لكرة القدم والوكالة الأوروبية.

وتستضيف مصر البطولة القارية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.