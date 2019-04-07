جروس يعقد محاضرة فنية أخيرة قبل مواجهة حسنية أغادير بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365

يلقي السويسري جروس المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية أخيرة على لاعبي الفريق في السادسة مساء اليوم قبل التوجه لملعب أدرار استعدادا للقاء حسنية أغادير.



ويلتقي الزمالك بنظيره حسنية أغادير في التاسعة مساء اليوم الأحد، في ذهاب دور الثمانية بالكونفدرالية الإفريقية.



ومن المقرر أن يشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية في المحاضرة ويعلن خلالها التشكيل الذي سيخوض المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.



جدير بالذكر أن لقاء العودة بين الفريقان سيقام يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش الثالث بالسويس.