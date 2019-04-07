الأهلي يتسلح بجماهيره.. مطالبات بحضور 60 ألف مشجع للقاء صنداونز ببرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن النادي تلقى موافقة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإقامة مباراته أمام صنداونز في دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب، كما لفت إلى إدارة النادي خاطبت الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي فإن الأهلي تلقى خطابًا رسميًا من الكاف يفيد بموافقته على إقامة مباراة الأهلي مع صنداونز على استاد الجيش ببرج العرب.

Advertisements

وأضاف المدير التنفيذي للنادي أنه تم مخاطبة اتحاد الكرة؛ من أجل التواصل مع الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع؛ نظرا لأهمية المباراة، وحاجه الفريق لجماهيره في هذه المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الجنوب إفريقي يوم 13 أبريل الجاري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر مباراة الذهاب بخماسية نظيفة ويحتاج للفوز في مباراة الإياب بفارق ستة أهداف للتأهل إلى نصف النهائي.