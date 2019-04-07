ماذا قال الكاف عن الهزيمة التاريخية للأهلي أمام صنداونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"صنداونز يصعق الأهلي بخماسية تقربه من التأهل"، هكذا عنون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التقرير الخاص بالمباراة التي تعرض فيها الأحمر لهزيمة عريضة أمام صنداونز الجنوب إفريقي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكاف إن صنداونز سحق الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة برصيد ثمانية ألقاب، بنتيجة (5-0) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مدينة بريتوريا.

وأضاف عبر موقعه الرسمي صباح اليوم الأحد أن تلك الهزيمة أصبحت أكبر خسارة يتكبدها الشياطين الحمر في المسابقات الإفريقية، وتركته عمليًا دون فرصة حقيقية في لقاء العودة.

وستتجدد مواجهة الفريقين مجددًا يوم السبت المقبل في مصر، وسيكون على الأهلي تسجيل خمسة أهداف على الأقل من أجل تفادي الإقصاء من ربع نهائي المسابقة القارية.

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وأشار الكاف إلى أن الفوز الكبير على الأهلي، الذي فاز بـ20 لقبًا قاريًا، لم يكن أشد المتفائلين من صنداونز يتوقعه، وكان يعتقد معظمهم أن الفوز بهدفين مع الخروج بشباك نظيفة هو النتيجة الأفضل أمام خصم مثل الأهلي.

ولفت إلى أن الأهلي تعرض لعدة هزائم بثلاثة أهداف منذ ظهوره لأول مرة في المسابقة قبل 43 عاما.

الأهلي سبق له استقبال أربعة أهداف أمام كل من بيترو أتلتيكو الأنجولي (4-2) في دوري الأبطال عام 2001، وإينوجو رينجرز النيجيري (4-0) في كأس الاتحاد الإفريقي 2003. وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي (4-3) في الكونفدرالية 2015.

وأتم الاتحاد الإفريقي تقريره بالإشارة إلى أن تلك النتيجة المذلة وضعت مستقبل المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي محل شك، بعد تسلمه القيادة الفنية للأهلي هذا الموسم خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.