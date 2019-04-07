"يحتاج إلى معجزة لمحو الفضيحة المذلة".. ماذا قالت صحف منافسي الأهلي بعد الهزيمة من صنداونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أصبح الأهلى على مشارف الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة على يد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.



وبات الأهلي بحاجة إلى معجزة من أجل البقاء في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب، حيث يحتاج للفوز بفارق ستة أهداف في لقاء العودة بمصر الأسبوع المقبل لبلوغ المربع الذهبي.



ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الإياب على ملعبه بمصر في لقاء سيقام يوم السبت المقبل.



وسيواجه الفائز من الأهلي وصن داونز، الفائز من الوداد المغربي وحوريا كوناكري الغيني، بينما في ربع النهائي الآخر يتنافس سيمبا ومازيمبي ويلاقي المتأهل بينهما الفائز من الترجي التونسي وشباب قسنطينة الجزائري.



ويستعرض "الخليج 365" تعليقات صحف منافسي الأهلي المحتملين فيما تبقى من البطولة الأفريقية بعد فوز صن داونز الكبير على بطل إفريقيا 8 مرات:



المنتخب المغربية



الأهلي يعود من جنوب إفريقيا بخسارة مذلة بخماسية



قالت الصحيفة المغربية إن الأهلي مُني بخسارة مذلة من صن داونز في إحدى أسوأ هزائمه في المسابقة القارية.



وأضافت الصحيفة أن الأهلي قدم عرضاً لا يليق بفريق توج بلقب المسابقة 8 مرات سابقة، وأن لاعبي الفريق كانوا شبه تائهين في أرض الملعب.



الشروق التونسية

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الأهلي ينهزم بخماسية في جنوب إفريقيا



سلطت الصحيفة التونسية الضوء على خسارة الأهلي القاسية بخماسية من نظيره الجنوب إفريقي في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.



وأشارت الصحيفة التونسية إلى أن الأهلي يحتاج إلى معجزة في مباراة الإياب لتعويض الخسارة الكبيرة على أمل بلوغ الدور نصف النهائي.



البطولة المغربية



ماميلودي صن داونز يكتسح الأهلي المصري بنتيجة "فاضحة"



قالت الصحيفة المغربية أن نادي صنداونز سحق الأهلي بخماسية نظيفة، ووصفت الصحيفة المغربية هزيمة الأهلي بالـ"فاضحة"، مشيرة إلى أن الفائز من بطل مصر وبطل جنوب إفريقيا سيواجه المتأهل من حوريا كوناكري والوداد المغربي.



الصباح نيوز التونسية



صن داونز يذل الأهلي ويضع قدماً في نصف النهائي



ألقت الصحيفة التونسية الضوء على اقتراب فريق صنداونز من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزا عريضا على الأهلي.



وقالت الصحيفة إن بطل جنوب إفريقيا قدم درساً كروياً كبيراً لبطل مصر، والذي لم يقدم ما يستحق الذكر في المباراة.



وأشارت الصحيفة إلى أن تصديات محمد الشناوي حارس الأهلي لم تكفِ لإبعاد الفضحية عن ناديه.