ريال مدريد ينفق 250 مليون يورو لضم لاعبان!

قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان طلب التعاقد مع لاعبين مهمين لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية. ووفقا لما ذكرته صحيفة “ماركا” وننقلها من خلال “الخليج 365” فإن زيدان طلب ضم لاعبان وهما الثنائي بول بوغبا والبلجيكي ايدين هازارد في الصيف المقبل. وينوي ريال مدريد صرف 100 مليون يورو من أجل ضم هازارد مستغلا انتهاء تعاقد البلجيكي مع ناديه بنهاية الموسم المقبل ورفضه لفكرة تمديد تعاقده مع ناديه. وإلى بوغبا يستهدف ريال مدريد ضم اللاعب مقابل 120 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي لاسيما أن الفرنسي الدولي أعلن رغبته في الانتقال لصفوف ريال مدريد والعمل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. ووفقا لماركا فإن ريال مدريد لن يتمكن من ضم بوغبا بهذا المبلغ حيث يطلب مانشستر يونايتد 150 مليون يورو للموافقة على رحيله.

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