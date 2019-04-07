رئيس الإسماعيلي يعلق على الهزيمة أمام بيراميدز

عبّر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، عن ارتياحه بما قدمه لاعبو الفريق من أداء مميز فى مواجهة براميدز، على رغم الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف عثمان: اللاعبون قدموا أداءً قتاليًا ورجوليًا طوال المباراة، لذلك أتوجه لهم بكل شكر وتقدير، الفريق أظهر معدنه الأصيل حينما تعرض لظروف صعبة بتلقى هدفين فى البداية، وطرد محمد مجدى، إلا أنه كان متماسكًا فى كل خطوطه وقريبًا من تحقيق التعادل بعدما قلص

الفارق لهدف واحد.

وواصل: المكسب الأساسى من المباراة هو الروح التى ظهرت على اللاعبين، ومدى حزنهم الكبير بعد الخسارة، وإصرارهم فى كل دقيقة على بذل قصارى جهدهم.

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واستكمل عثمان: واجهنا فريقًا ميزانيته تتخطى مئات الملايين، وأبرم تعاقدات بمبالغ كبيرة، إلا أن لاعبى الفريق كانوا على قدر المسئولية وسعوا لاستمرار التفوق مثلما حدث فى لقاء الدور الأول إلا أن التوفيق لم يكن حليفهم.

وتابع الأهداف الثلاثة التى اهتزت بها شباك الفريق كان فيها توفيق كبير للفريق المنافس، إضافة إلى إضاعة أكثر من فرصة تهديف محققة كانت كفيلة بتحقيق التعادل على أقل تقدير، وإلغاء هدف صحيح قبل نهاية الشوط الأول، سنبنى على ما قدمه لاعبو الفريق فى مباراة اليوم من أجل استمرار الأداء المميز وتحقيق نتائج تكون على قدر طموحات الجماهير.

وأتم رئيس النادى الإسماعيلى حديثه طالبًا اللاعبين بطى تلك الصفحة سريعًا والتركيز فى المواجهات المقبلة، لدينا أفضلية على المنافسين فى المؤجلات، نتطلع لهدف أساسى ومهم بتحقيق مركز ضمن الأربعة الكبار من أجل السعى نحو العودة للمشاركة القارية من جديد.