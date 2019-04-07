الإسماعيلي بدون راحة استعدادًا للجونة

قرر البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى للنادي الإسماعيلى، عدم منح لاعبيه راحة سلبية نظرا لضيق الوقت. ويستعد الفريق لملاقاة الجونة المحدد لها يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الدورى الممتاز. وكان الإسماعيلى قد تلقى خسارة مساء اليوم أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف بالمسابقة. ويحتل الإسماعيلى المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

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