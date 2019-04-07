وزير الرياضة يمثل مصر في منتدى الشباب الثامن بالأمم المتحدة

غادر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى أمريكا على رأس وفد مصري لحضور منتدى الشباب الثامن الذى يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة تحت عنوان التمكين والإدماج والمساواة.

وسوف يشارك في المنتدى عدد من وزراء الشباب من مختلف دول العالم وكبار المسئولين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمعنين بقضايا الشباب وعدد كبير من الشباب حول العالم.

وأكد الدكتور أشرف صبحى بأن المنتدى يعطى الفرصة للشباب لتبادل الرؤي والأفكار حول الموضوعات محل اهتمامهم، ويمكنهم من توصيل أصواتهم لصانعي القرار، كما يركز هذا

العام على مناقشة ستة من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتعليم الجيد والنمو الاقتصادي - العمل اللائق - الحد من عدم المساواة - قضايا السلام والعدل والمناخ - دور المؤسسات المعنية بالشباب من تمكين الشباب في تحقيق تلك الأهداف ومتابعة نتائجها.

كما يضم المنتدي العديد من الجلسات الفرعية حول الاهتمامات والأولويات الإقليمية الرئيسية للشباب، فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى العديد من الحوارات التفاعلية حول السلام والأمن

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والتحديات والآفاق الجديدة، وتطلعات الشباب نحو مستقبل أفضل ومزدهر.

ومن المقرر أن يشارك الوزير في المائدة المستديرة الوزارية بعنوان " الشباب ٢٠٣٠ مع ومن أجل الشباب".

جدير بالذكر أن نتائج هذا المنتدى سوف يتم مناقشتها خلال قمة المنتدى السياسي رفيع المستوى المزمع عقده هذا العام بمشاركة عدد من رؤساء الدول.

ويلتقي الوزير على هامش الملتقي بكل من المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، خاصة في ضوء عقد اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أيضا خلال الشهر الجاري، والسيدة شما المزروعي، وزيرة الشباب بدولة الإمارات العربية، ووزيرة الشباب والمرأة بالنمسا، ورئيس مجموعة الـ٧٧ والصين، ومجموعة الأمم المتحدة للشباب والأطفال، ومبعوثة أمين عام الأمم المتحدة للشباب.