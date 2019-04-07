الأهلي يطلب زيادة عدد الجماهير أمام صن داونز

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على إقامة مباراة الأهلي مع

فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 13 أبريل الجاري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا علىاستاد الجيش ببرج العرب.

وأضاف المدير التنفيذي أن النادي خاطب اتحاد الكرة؛ من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع؛ نظرا لأهمية المباراة، وحاجة الفريق لجماهيره في هذه المباراة.