منتخب شباب اليد يبدأ معسكره الدولي في فرنسا

غادرت القاهرة فجر اليوم الأحد بعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، متجهة إلى فرنسا لبداية المعسكر الدولي الذي يتخلله أربع مباريات ودية، وذلك ضمن برنامج المنتخب للاستعداد لبطولة العالم المقرر إقامتها في اسبانيا يوليو المقبل.
يرأس البعثة محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، ويقود المنتخب الوطني طارق محروسمديرا فنيا، وهاني الفخراني مدربا مساعدا. ومن المقرر أن يبدأ المنتخب مبارياته الودية غدا الاثنين بمواجهة نادي ايستر، ويلعب الثلاثاء مع نادي نيم، والخميس يواجه اكس بروفنس، ويختتم مبارياته الجمعة بمواجهة نادي سان رافيل.
من جانبه أكد طارق محروس
جدير بالذكر أن منتخب الشباب مواليد ١٩٩٨ يشارك في بطولة العالم باسبانيا بصفته بطلاً لإفريقيا.
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