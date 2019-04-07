اليوم.. 4 مباريات قوية في بطولة إفريقيا للطائرة

تشهد بطولة إفريقيا للكرة الطائرة "رجال" التي ينظمها النادي الأهلي اليوم الأحد أربع مواجهات قوية في إطار تحديد المراكز من 9 إلى 16 بالبطولة التي تستمر فعالياتها حتى 11 أبريل الجاري.

ويلتقي فريق الخدمات العامة الكيني

في الحادية عشرة صباحا مع نظيره فريق إنجيس الإيفواري، وفي الثانية عشرة يلتقي فريقا الشرطة البتسواني وجامعة زيمبابوي.

وفي الواحدة ظهرا يلتقي فريق الجامعة الأوغندي مع نظيره

فريق أسبوار الكونغولي، ويلتقي فريق فاب الكاميروني مع نظيره جيسا جارا الرواندي في الثالثة.

كما تقام اليوم مواجهة أخرى بين فريقي الإسمنت الأثيوبي وفاج الغيني في الخامسة مساء بترتيب المراكز من 17 إلى 24، كما يلتقي فريقا جند أميري المدغشقري وروكينزو البورندي في السابعة مساء بنفس المرحلة.