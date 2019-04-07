أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات، اليوم الأحد، ضمن الأسبوع الـ28 لدوري القسم الأول، على النحو الآتي:
الداخلية وإنبي:
محمود البنا، ويعاونه محمد عبدالمجيد، وحازمأبوالوفا، وشريف مهنا حكما رابعا، وكل من طارق سامي وسعيد حمزة حكما خامسا.
بتروجت والاتحاد:
محمد معروف، ويعاونه شهاب راشد،
حرس الحدود وسموحة:
أمين عمر، ويعاونه أحمد لطفي، ومحمود رضا، وعباس حسن حكما رابعا، وكل من عبدالعزيز السيد، وإبراهيم محجوب حكما خامسا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عمر حكمًا للقاء حرس الحدود وسموحة.. والبنا يدير مباراة الداخلية وإنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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