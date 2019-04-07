أمين عمر حكمًا للقاء حرس الحدود وسموحة.. والبنا يدير مباراة الداخلية وإنبي

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات، اليوم الأحد، ضمن الأسبوع الـ28 لدوري القسم الأول، على النحو الآتي:

الداخلية وإنبي:

محمود البنا، ويعاونه محمد عبدالمجيد، وحازم

أبوالوفا، وشريف مهنا حكما رابعا، وكل من طارق سامي وسعيد حمزة حكما خامسا.

بتروجت والاتحاد:

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محمد معروف، ويعاونه شهاب راشد،

ومصطفى حسن، وعرفة عرفات حكما رابعا، وكل من أحمد حمدي، ومحمد يوسف حكما خامسا.

حرس الحدود وسموحة:

أمين عمر، ويعاونه أحمد لطفي، ومحمود رضا، وعباس حسن حكما رابعا، وكل من عبدالعزيز السيد، وإبراهيم محجوب حكما خامسا.

