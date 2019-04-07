شاهد.. أبوتريكة مرتديا القميص الأحمر : اشتقنا للأهلي

نشر محمد أبو تريكة نجم الأهلي الأسبق صورته عبر موقع انستجرام مرتديا قميص الفريق الأحمر. وكتب أبوتريكة عبر انستجرام : "اشتقنا والله". وكان أبوتريكة قد عبر عن دعمه للأهلي

بعد الخسارة بخمسة أهداف دون رد أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

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