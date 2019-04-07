اليوم.. الأهلي يواجه أساريا الليبي في بطولة إفريقيا للطائرة

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأحد أمام نظيره فريق أساريا الليبي، ضمن منافسات بطولة إفريقيا التيينظمها النادي وتستمر فعالياتها حتى 11 أبريل الجاري.
ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء اليوم
ويسعى الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي إلى ظهور اللاعبين بشكل قوي، وتخطي عقبة الفريق الليبي؛ لبلوغ الدور نصف النهائي والمنافسة على كأس البطولة.
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