اليوم.. الأهلي يواجه أساريا الليبي في بطولة إفريقيا للطائرة

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأحد أمام نظيره فريق أساريا الليبي، ضمن منافسات بطولة إفريقيا التي

ينظمها النادي وتستمر فعالياتها حتى 11 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء اليوم

على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي إلى ظهور اللاعبين بشكل قوي، وتخطي عقبة الفريق الليبي؛ لبلوغ الدور نصف النهائي والمنافسة على كأس البطولة.