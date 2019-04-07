ساو باولو يستعيد باتو بعقد طويل ويعوضه بمليوني يورو

استعاد العملاق البرازيلي، ساو باولو، مهاجمه الدولي السابق “ألكسندر باتو” بالتوقيع معه على عقد مدته ثلاثة أعوام، ينتهي في 31 ديسمبر 2022.

البالغ من العمر 29 عامًا، فسخ تعاقده مع ناديه الصيني “تيانجين كوانجيان” الذي مثله خلال العامين الماضيين في 47 مباراة سجل خلالهم 30 هدفًا، من أجل العودة إلى البرازيل من جديد.

وحاول باتو استغلال فرصة استعادة مستواه التهديفي القديم للعودة إلى الملاعب الأوروبية خلال فترة انتقالات يناير الماضية (الميركاتو الشتوي)، إلا أن مفاوضاته فشلت مع ميلان وتشيلسي للانضمام لأحدهما بنظام الإعارة من تيانجين.

وأضطر لاعب إنترنسونال وميلان وتشيلسي وفياريال الأسبق لتسديد مبلغ مليوني يورو لإدارة نادي تيانجين من أجل فسخ تعاقده والانضمام لصفوف ساو باولو هذا الشهر بالمجان، وذلك بعدما وعدته إدارة النادي البرازيلي بتسديد المبلغ في وقت لاحق.

ويضم خط هجوم ساو باولو نجم سلتا فيجو وباريس سان جيرمان والغرافة الأسبق “نيني” بالإضافة للباراجوياني “أنتونيو جاليانو” والأوروجوياني “جونزالو كارنيرو”، بالتالي فالمنافسة على حجز مكان في تشكيلة فريق ملعب مورومبي لن تكون بالسهلة على ألكسندر باتو.

الرابح الأكبر

الثنائي إنترنسونال البرازيلي وفياريال الإسباني كانا أكثر الأندية تحقيقًا للربح المادي من خلف ألكسندر باتو في السنوات التي مضت.

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ودفع ميلان 24 مليون يورو لشراء باتو من إنترنسونال البرازيلي عام 2007، أما تيانجين فأنفق مبلغ أقل بقليل وصل لـ 18 مليون يورو للتوقيع معه من فياريال عام 2017.

وتلك هي أعلى المبالغ التي دُفعت في اللاعب خلال مسيرته المكتظة بالإصابات والغيابات الطويلة والتي لم يحتملها فريق مثل تشيلسي حين استعاره عام 2016 فقام بإعادته لفريق كورينثيانز البرازيلي.

وخاض ألكسندر ما مجموعه 117 مباراة في الدوري الإيطالي مع ميلان، وسجل 51 هدفًا، كما لعب في دوري أبطال أوروبا 22 مباراة وسجل ستة أهداف، وكانت هذه أفضل فترات مسيرته الاحترافية.

وخلال مشواره القصير بالدوري الإسباني مع الفريق الملقب بالغواصات الصفراء “فياريال”، شارك في 14 مباراة وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

وفي جعبة باتو خمسة أهداف فقط سجلهم في 14 مباراة ببطولة كوبا ليبرتادوريس خلال مسيرته مع الثلاثي البرازيلي “إنترنسونال وكورينثيانز وساو باولو”.

لكنه أمام فرصة لإضافة المزيد من الأهداف لرصيده في ليبرتادوريس بفضل مشاركة ساو باولو في البطولة هذا الموسم.

ولم يسجل الدولي البرازيلي السابق أكثر من هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، نظرًا لمشاركته في مباراتين فقط خلال فترة إعارته من كورينثيانز بين شهري فبراير ويونيه 2016.