جروس يُحدد بديل فرجاني ساسي أمام حسنية آكادير

استقر المدير الفني السويسري، كريستيان جروس، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الزمالك مباراة الليلة أمام مضيفه حسنية آكادير المغربي في ذهاب ثمن نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختار جروس لاعب الوسط الدولي المصري “محمود عبد العزيز” ليكون بديلاً للمايسترو التونسي “فرجاني ساسي” الغائب عن المباراة بداعي الإيقاف.

وتوصلت مصادر “الخليج 365” إلى التشكيل المتوقع لهذه المباراة من أحد أفراد الجهاز الفني للزمالك، والذي أكد مواصلة الدولي المغربي المخضرم خالد بوطيب في مركز رأس الحربة الأساسي.

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وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

لحراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش”.

في خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وعبدالله جمعة.

في خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبدالعزيز ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو “وإبراهيم حسن.

خط الهجوم: خالد بوطيب