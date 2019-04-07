رياضة | خيانة في برشلونة.. راموس يرفض الصفقة في ريال مدريد

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع مدافع مميز في الفترة القادمة بناء على طلب من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

ورفع زيدان طلباً لرئيس النادي يطالبه فيه بالتعاقد مع مدافع قوي بعد شكوك كبيرة حول استمرار مواطنه رافائيل فاران مع الملكي بالموسم الجديد.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن هناك العديد من الأسماء رفعها لزيدان لرئيس النادي لبدء التفاوض معها وهناك بعض الأسماء التي ربطتها الصحافة بالانضمام للفريق.

واضاف الموقع، أن أومتيتي مدافع برشلونة تردد اسمه في الفترة الاخيرة بالانضمام لريال مدريد بعدما فقد الثقة داخل البرسا بسبب الإصابات واعتماد فالفيردي مدرب الفريق على بيكيه ولينجليت في قلب الدفاع.

واشار الموقع إلى أن بيكيه تلقى عرضا من ريال مدريد في العام الماضي ولكن الآن هناك أسباب قوية قد تدفع اللاعب للرحيل عن برشلونة والانضمام لريال مدريد بحثاً عن المشاركة ومرافقة مواطنه زين الدين زيدان.

يدرك ليونيل ميسي أهمية أومتيتي داخل الفريق لذلك لا يرغب في رحيله عن برشلونة، أما في ريال مدريد فهناك رفض تام من راموس قائد الفريق بعدم ضم أومتيتي مستنداً على أن قدوم بديل من برشلونة سيؤدي فقط إلى تسخين الحالة المزاجية ولن يؤدي إلى تحسين الفريق.