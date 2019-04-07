رياضة | دي خيا وبوجبا يهددان مانشستر يونايتد

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يخطط كلًا من الإسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد والفرنسي بول بوغبا لاعب اليونايتد الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في حال فشل اليونايتد في الصعود لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.