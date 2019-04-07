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رياضة | دي خيا وبوجبا يهددان مانشستر يونايتد

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يخطط كلًا من الإسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد والفرنسي بول بوغبا لاعب اليونايتد الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في حال فشل اليونايتد في الصعود لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة TIMES أن الثنائي سيرحل عن مانشستر يونايتد بصورة كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية في حال فشل اليونايتد في الصعود لدوري الأبطال.

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ويهتم نادي الإسباني بالتعاقد مع دي خيا وبوغبا في حال قرر الثنائي الرحيل عن اليونايتد.

ويذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سبق له الاهتمام بالتعاقد مع دي خيا.

وكان الفرنسي بوغبا ألمح بنيته الانضمام لـ ريال مدريد عندما تحدث عن إعجابه بالنادي الإسباني وبمدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

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