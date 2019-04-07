رياضة | دي خيا وبوجبا يهددان مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي خيا وبوجبا يهددان مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخطط كلًا من الإسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد والفرنسي بول بوغبا لاعب اليونايتد الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في حال فشل اليونايتد في الصعود لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة TIMES أن الثنائي سيرحل عن مانشستر يونايتد بصورة كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية في حال فشل اليونايتد في الصعود لدوري الأبطال.
ويهتم نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع دي خيا وبوغبا في حال قرر الثنائي الرحيل عن اليونايتد.
ويذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سبق له الاهتمام بالتعاقد مع دي خيا.
وكان الفرنسي بوغبا ألمح بنيته الانضمام لـ ريال مدريد عندما تحدث عن إعجابه بالنادي الإسباني وبمدربه الفرنسي زين الدين زيدان.