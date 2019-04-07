رياضة | برشلونة يعثر على بديل كوتينيو في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعثر على بديل كوتينيو في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال شائعات سوق الانتقالات الصيفي هي الحدث الشاغل في وسائل الإعلام الإسبانية وبالاخص مع لاعبي فريق برشلونة.

افاد موقع الدون بالون الإسباني، أنه مع نهاية الموسم هناك شكوك حول استمرار بعض اللاعبين مع برشلونة أبرزهما الثنائي كوتينيو وراكيتيتش لاعبي الوسط.

ارتبط راكيتيتش البالغ من العمر 30 عاما بالرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي فيما من المتوقع أن تكون وجهة كوتينيو القادمة العودة للبريميرليج واللعب مع مانشستر يونايتد.

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واشار الموقع إلى أن بديل راكيتيتش في برشلونة سيكون الوافد الجديد دي يونج من أياكس الهولندي، بينما لم يستقر النادي على بديل البرازيلي كوتينيو. ولكن في ظل التكهنات ارتبط الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط ريال بيتيس والمعار من باريس سان جيرمان بالانضمام لبرشلونة حيث تبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو.

واكدت التقارير على أن المباريات القادمة لبرشلونة سوف تحدد مصير كوتينيو مع الفريق سواء باستمراره أو بخروجه بالميركاتو الصيفي.