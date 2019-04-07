رياضة | الجمعية العمومية الإفريقية تشيد بالتايكوندو المصري

أشادت الجمعية العمومية بالاتحاد الافريقي للتايكوندو في اجتماعه امس بنجاح مصر عالميا في التعاون مع الاتحاد الأفريقي والدولي في تطبيق نظم التسجيل الدولي للاعبين بالاضافة الى تقديمهم التهنئة لعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو علي النجاح المبهر الذي حققه الاتحاد المصري في تنظيم بطولة مصر الدولية و التي أقيمت في مدينة الغردقة و شهدت اشتراك ٤٨ دولة من كل دول العالم .