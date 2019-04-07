رياضة | الجمعية العمومية الإفريقية تشيد بالتايكوندو المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعية العمومية الإفريقية تشيد بالتايكوندو المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشادت الجمعية العمومية بالاتحاد الافريقي للتايكوندو في اجتماعه امس بنجاح مصر عالميا في التعاون مع الاتحاد الأفريقي والدولي في تطبيق نظم التسجيل الدولي للاعبين بالاضافة الى تقديمهم التهنئة لعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو علي النجاح المبهر الذي حققه الاتحاد المصري في تنظيم بطولة مصر الدولية و التي أقيمت في مدينة الغردقة و شهدت اشتراك ٤٨ دولة من كل دول العالم .
وكان عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو حرص على المشاركة باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للتايكوندو ممثلا عن مصر و ذلك في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمدينة أغادير بالمغرب .
و قد تناول الاجتماع عدة مواضيع هامة تهدف للارتقاء برياضة التايكوندو في دول افريقيا .