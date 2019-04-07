رياضة | زيدان يفاجئ محمد صلاح في ريال مدريد

رصد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد 3 أسماء من داخل البريميرليج للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لإنهاء هيمنة برشلونة.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز يجهز العديد من الصفقات النارية لريال مدريد لتلبية مطالب الفرنسي زين الدين زيدان للعودة للمنافسة على الألقاب بعد موسم مخيب للآمال.

ويسعي ريال مدريد لضم الثنائي إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي بجانب التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وهما الثنائي المرشح بقوة للانضمام للريال كأولوية في التعاقدات.

Advertisements

واشار الموقع إلى أن ريال مدريد في خطوة مفاجئة وضع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ضمن القائمة المرشحة للانضمام للفريق في الصيف المقبل على الرغم من عدم تحقيقه لنفس نجاحات الموسم الماضي.

واضافت التقارير، أنه في حالة فشل التعاقد مع محمد صلاح ستكون الخطة البديلة هي التعاقد مع زميله في الفريق ساديو ماني المتألق بالموسم الحالي مع ليفربول.