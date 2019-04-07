رياضة | رئيس برشلونة يثير الشكوك حول رحيل راكيتيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يثير الشكوك حول رحيل راكيتيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يغلق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، الباب أمام رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم البلوجرانا، في الصيف المقبل.

تحدث رئيس برشلونة، عن وضع اللاعب الكرواتي، لكنه لم يغلق النقاش حول مستقبله، في ظل ربط اسم إيفان راكيتيتش بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الرئيس الكتالوني: نحن نريد أن يكون لاعبونا سعداء وراضين، راكيتيتش هو أحد أهم اللاعبين في برشلونة.

واكد بارتوميو أن المدرب لديه الكثير من الثقة بالاعب الكرواتي، ولكن يجب علينا الحفاظ على التوازن الصحيح من حيث الأجور، وسنرى في نهاية الموسم ماذا سيحدث له .