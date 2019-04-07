رياضة | "تريزيجيه" يقود قاسم باشا أمام أرضروم سبور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تريزيجيه" يقود قاسم باشا أمام أرضروم سبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصطفى دينزلي المدير الفني لفريق قاسم باشا الذي يضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن تشكيل الفريق لمباراة أرضروم سبور المقرر لها بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري التركي.

وشهدت تشكيلة قاسم باشا تواجد محمود حسن تريزيجيه في التشكيلة الأساسية للقاء، بينما يتواجد مواطنه كريم حافظ على مقاعد البدلاء.

ويدخل قاسم باشا المباراة وهو في المركز الـ12 من جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بينما يحتل أرضروم سبور المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 22 نقطة.