رياضة | الأهلي يواجه سموحة اليوم بطولة إفريقيا للسلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه سموحة اليوم بطولة إفريقيا للسلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأحد مع نظيره سموحة في مباراة مهمة للغاية بإياب دور الثمانية من منافسات بطولة إفريقيا للأندية «الأفروليج».

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة والنصف على صالة الاتحاد السكندري بالإسكندرية، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها لمواصلة المشوار نحو اللقب.

وكان الفريق قد سافر إلى الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق؛ من أجل فرض أكبر قدر من التركيز بعد خسارة لقاء الذهاب بنتيجة 91-82.