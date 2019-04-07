رياضة | الأهلي يتحدى حوريا الغيني في بطولة كأس الكؤوس لليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتحدى حوريا الغيني في بطولة كأس الكؤوس لليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأحد أمام نظيره فريق هورويا الغيني في أول مباريات الفريق ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة وجدة المغربية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويسعى اللاعبون إلى الفوز بها في إطار المنافسة على اللقب الذي يحمله الفريق.

وخاض الفريق مرانا قويا أمس السبت حرص خلاله الجهاز الفني على علاج الأخطاء السابقة وتجهيز الجميع من أجل التتويج بكأس البطولة.