رياضة | 4 مباريات نارية بدور الـ8 في بطولة إفريقيا للطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مباريات نارية بدور الـ8 في بطولة إفريقيا للطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها النادي الأهلي اليوم الأحد 4 مواجهات قوية في دور الثمانية من البطولة التي تستمر فعالياتها حتى 11 أبريل الجاري.

يلتقى في الثانية ظهرا فريقا نيمو ستارز الأوغندي وأهلي طرابلس الليبي، بينما تقام مواجهة قوية في الرابعة بين فريقي السويحلي الليبي ومواطنه فريق الاتحاد المصراتي.

وتقام مباراة مهمة في السادسة بين النادي الأهلي ونظيره فريق أساريا الليبي، فيما يخوض فريق سموحة لقاء قويا مع فريق السجون الكيني في الثامنة مساء اليوم.

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الأهلي يتحدى أساريا الليبي

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأحد أمام نظيره فريق أساريا الليبي، ضمن منافسات بطولة إفريقيا التي ينظمها النادي وتستمر فعالياتها حتى 11 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي إلى ظهور اللاعبين بشكل قوي، وتخطي عقبة الفريق الليبي؛ لبلوغ الدور نصف النهائي والمنافسة على كأس البطولة.