رياضة | 3 أرقام قياسية تنتظر يوفنتوس بعد التتويج بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أرقام قياسية تنتظر يوفنتوس بعد التتويج بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من التتويج بلقب بطولة الدوري بعد الفوز في الأيام الماضية على ميلان بهدفين مقابل هدف وتوسيع فارق الصدارة مع الوصيف نابولي.
افاد موقع فوتبول إيطاليا، أن يوفنتوس قد يتوج بالدوري بشكل رسمي حال خسارة نابولي امام جنوي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 31 بالمسابقة.
واكد الموقع على أنه في حالة تخطي نابولي عقبة جنوي اليوم وحقق يوفنتوس الانتصار في المباراة القادمة سيكون بطلاً للدوري بشكل رسمي.
تتويج يوفنتوس بالدوري سيكون اللقب الثامن على التوالي وهو في حد ذاته رقم قياسي جديد ليس فقط في إيطاليا ولكن على مستوي الدوريات الخمسة الكبري في أوروبا.
أما الرقم القياسي الذي ينتظر يوفنتوس أنه سيتوج بلقب الدوري قبل 7 أسابيع في حالة خسارة نابولي اليوم، او سيتوج بلقب الدوري قبل 6 أسابيع حال تخطي نابولي عقبة جنوي اليوم مع انتصاره في الجولة المقبلة.
وكان الرقم القياسي المسجل لفريق تورينو في 1947-1948 ، وفيورنتينا في 1955-56 وإنتر في 2006-07 بعدما حققوا اللقب قبل نهاية البطولة بـ5 أسابيع فقط.
وتوجد هناك فرصة أمام يوفنتوس لانهاء الدوري بالوصول لـ103 نقطة والتفوق على رقم كونتي السابق ب102 نقطة في موسم 2013-2014.