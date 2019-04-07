رياضة | 3 أرقام قياسية تنتظر يوفنتوس بعد التتويج بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أرقام قياسية تنتظر يوفنتوس بعد التتويج بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من التتويج بلقب بطولة الدوري بعد الفوز في الأيام الماضية على ميلان بهدفين مقابل هدف وتوسيع فارق الصدارة مع الوصيف نابولي.

افاد موقع فوتبول إيطاليا، أن يوفنتوس قد يتوج بالدوري بشكل رسمي حال خسارة نابولي امام جنوي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 31 بالمسابقة.

واكد الموقع على أنه في حالة تخطي نابولي عقبة جنوي اليوم وحقق يوفنتوس الانتصار في المباراة القادمة سيكون بطلاً للدوري بشكل رسمي.

Advertisements