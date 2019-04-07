رياضة | تشيلسي يفاوض ليفاندوفسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يفاوض ليفاندوفسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات مع بايرن ميونيخ للتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري بالفترة القادمة.

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن تشيلسي يراقب عن كثب المهاجم روبرت ليفاندوفسكي تمهيداً لضمه للفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وبالرغم من فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة على تشيلسي بعدم التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين إلا أن البلوز يرغب في تجميد هذه العقوبة لضم ليفاندوفسكي إلى تشكيلته.