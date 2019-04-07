رياضة | المدرب الأمثل لخلافة مارتن لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدرب الأمثل لخلافة مارتن لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقلبت الدنيا ولم تقعد على مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بعد الخسارة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكأنه الوحيد المسئول عن الفضيحة الكروية.

وتجاهلت معظم الجماهير دور اللاعبين وروح الفانلة الحمراء التي لم تظهر أمام صن داونز مطالبة بإقالة مارتن لاسارتي.

المعارضون لمارتن لاسارتي رأوا أنه لا يمكن أن يقدم أي جديد للأهلي بينما المؤيدون لفكرة بقائه يرون أنه لا وقت لتجربة مدرب جديد قبل نهاية الموسم ويطالبون باستمراره حتى نهاية الدوري المصري على أقصى تقدير.

وتمسك البعض الآخر بضرورة إقالة مارتن لاسارتي وتعيين خليفة له واقترحوا في هذا الاتجاه إما اسم أجنبي كبير صاحب خبرة إفريقية أو مدرب محلي يعرف قيمة الأهلي وظهر اسم مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي كأحد الأسماء المطروحة بقوة.

خماسيات في تاريخ الأهلي

- الخسارة بخماسية أمام صن داونز هي الأكبر في تاريخ الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية

- للمرة الأولى تستقبل شباك الأهلي 5 أهداف في مباراة واحدة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

- مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي كان قد ظهر في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام بمجرد التعاقد معه وهو يستلم قميصًا برقم 5 وخسر أمام صن داونز بالخمسة.

- فاز الأهلي تحت قيادة مارتن لاسارتي بخماسية نظيفة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

- حاول الأهلي على مرمى صن داونز 5 مرات فقط.

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أزمة جديدة تواجه الأهلي في الإياب أمام صن داونز

يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة عن ملعب بحضور جماهيري لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبذل ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية محاولات مع الجهات الأمنية للموافقة على إقامة مباراة الأهلي وصن داونز بملعب برج العرب بالإسكندرية بدلًا من السويس.

وأكد ثروت سويلم أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تقف أمام إقامة مباراة الأهلي وصن داونز على أحد ملعبي بترو سبورت والجبل الأخضر.

وأضاف سويلم: "نحاول مساعدة الأهلي عن طريق إقامة المباراة على ملعب برج العرب من أجل السماح بأكبر عدد ممكن لحضور الجماهير".

وأوضح سويلم أن لوائح الكاف تنص على حضور عدد محدد من الجماهير خلال مباريات الأدوار الإقصائية الإفريقية لذلك فإن ملعبي بتروسبورت والمقاولون العرب لا تتوافر فيهما الشروط مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية لن توافق على حضور عدد كبير من الجماهير إذا أقيمت مباراة الأهلي وصن داونز في القاهرة.

وواصل: "الكاف لن يمانع إقامة اللقاء في برج العرب الأمن موافق فعليًا على استضافة هذا الملعب للمواجهة لذلك ننتظر موافقة مسئولي هيئة الاستاد حتى يتم تجهيزه الملعب على أكمل وجه".

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب برج العرب يوم السبت المقبل، إلا أنه تم نقلها إلى استاد الجيش بالسويس، بعدما أرسل الكاف خطابًا لاتحاد الكرة لطلب نقلها نظرًا لسوء أرضية برج العرب.

كان الأهلي قد خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب أمام صن داونز بجنوب إفريقيا لذلك يتطلع إلى تحقيق المعجزة في لقاء العودة بمصر.