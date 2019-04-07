شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوتريكة يدعم الأهلي بصورة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الأهلي السابق، صورة جديدة عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، بقميص الفريق الأحمر، في رسالة دعم له عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها أمام صن داونز في دوري الأبطال.

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وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمام صن داونز بخماسية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان «أبوتريكة» كتب عبر حسابه بموقع «تويتر» بعد المباراة: «اشتاق إلى النادي الأهلي كل يوم ولكن اليوم أشد اشتياقا إليه.. نحن نحب ونعشق النادي لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة.. النادي الأهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم.. نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الأهلي».

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