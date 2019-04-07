شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرفض الراحة قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي االإسماعيلي، بقيادة البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية بعد لقاء بيراميدز أمس، نظرًا لضيق الوقت بين المباريات.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة، في المباراة المحدد لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة 28 من الدوري الممتاز المصري.
يذكر أن الإسماعيلي قد تلقى خسارة مساء أمس، من نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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