شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية وليد سليمان للمشاركة في التدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل غدًا الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة المقاصة المقرر لها الأربعاء القادم في إطار منافسات الجولة الـ28 من منافسات الدوري الممتاز.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تعافى وليد سليمان من الإصابة في ركبته، حيث بات جاهزًا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.
ويستأنف الأهلي تدريباته غدا؛ استعدادا لمواجهة المقاصة القادمة.
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