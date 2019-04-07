كاف يوافق على إقامة مباراة الأهلي وصن داونز في برج العرب

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على إقامة مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية، أمس السبت، أمام صن داونز بخماسية دون رد ذهابًا، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب، يوم السبت المقبل.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أرسل خطابًا من قبل برفض إقامة أي مباريات على برج العرب بسبب سوء حالة أرضية الملعب.

وأخطر الكاف نظيره المصري، بشكل مبدئي بالسماح بإقامة المباراة على ملعب برج العرب، بعد تأكيدات الاتحاد المصري أنه تم إصلاح أرضية الملعب بشكل جيد، ومن المنتظر أن يصل الخطاب الرسمي خلال ساعات.

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ومن المقرر أن يتم تحديد عدد الجماهير التي ستحضر المباراة خلال اليومين المقبلين، حيث أنه كان هناك قرار مسبق بحضور 10 آلاف متفرج، لجميع مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية، لكن الأهلي يرغب في زيادة عدد الجماهير.

جدير بالذكر أن الأمن المصري وافق من قبل على تأمين مباريات الأهلي والزمالك في برج العرب، لكن إدارة الملعب أغلقته عقب مباراة الاتحاد والأهلي بالدوري الثلاثاء الماضي لإصلاحه.

ومن المنتظر أن يحصل اتحاد الكرة على موافقة إدارة الملعب لفتحه بسهولة، لتقام المباراة على برج العرب.