القضاء الإداري يحسم قراره بشأن عودة برنامج الزمالك

رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى مرتضي منصور رئيس الزمالك ضد المجلس الأعلى للإعلام، التي طالب فيها بإلغاء قرار المجلس بإيقاف برنامج الزمالك اليوم لمدة شهر.

القضية حُجزت للحكم اليوم بعد استيفاء جميع الأوراق، وقضت المحكمة برفض الشق المستعجل للدعوة، واستمرار سريان القرار، كما رفضت أيضًا دعوة قناة المحور التي تقدمت بالطلب نفسه.

وكان المجلس الأعلي للإعلام قد أصدر قرارًا بإيقاف برنامج الزمالك اليوم، المذاع عبر قناة المحور، بدعوى خروجه عن القيم، والأعراف المجتمعية، كما قرر عدم خروج أي مادة مماثلة من جانب القناة، وتغريمها 50 ألف جنيه.

وانتقل الزمالك بالبرنامج إلى قناة الرافدين، لكنه لم يستمر طويلًا، بعدما أغلقت القناة بداعي إعادة تقييم الأمور داخل القناة، وتوفيق أوضاعها القانونية.