شكرا لقرائتكم باهر المحمدى يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى اليوم الأحد، لاختبار طبى لتحديد موقفه بشكل نهائى من مواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل بالدورى.

وتعرض باهر المحمدى للإصابة فى العضلة الضامة وإجهاد فى العضلة الأمامية على خلفية مشاركته فى مواجهة بيراميدز، التى انتهت بخسارة الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.