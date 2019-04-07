شكرا لقرائتكم حكام مباريات اليوم.. البنا للداخلية وإنبى.. أمين عمر يحكم الحرس وسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن حكام الثلاث لقاءات المقرر لهما اليوم السبت فى إطار الجولة الـ 28 بمسابقة الدورى الممتاز 2018 / 2019. يدير أمين عمر لقاء حرس الحدود مع سموحة ويعاونه كلا من، أحمد لطفى ومحمود رضا وعباس حسن حكما رابعا وعبد العزيز السيد وإبراهيم محجوب حكما خامسا. فيما يدير محمود البنا لقاء الداخلية وإنبى ويعاونه، محمد عبد المجيد وحازم أبو الوفا وشريف مهنا حكم رابع وطارق سامى وسعيد حمزة حكما خامسا. Advertisements بينما يدير لقاء بتروجت مع الاتحاد السكندرى محمد معروف ويعاونه، شهاب راشد ومصطفى حسن وعرفة عرفات حكما رابعا وأحمد حمدى ومحمد يوسف حكما خامسا.

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