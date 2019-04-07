شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: سنكون فى المربع الذهبى رغم الهزيمة من بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى، أن خسارة الدراويش أمام بيراميدز لن تفقدنا الأمل فى إنهاء الموسم بالمربع الذهبى.

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام الفريق المدجج بالنجوم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة 28 للدورى.

وأضاف مدرب حراس الدراويش: "أرى أن الجميع لم يقصر، فريق بيراميدز كان موفقا بشكل كبير فى أهدافه التى سجلها".

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وواصل: "كل اللاعبين قدموا أداء قتالى، أمامنا مواجهة بعد 4 أيام أمام الجونة التى لا بديل فيها عن الثلاث نقاط".

وأتم مدرب حراس الدراويش: "رغم النقص العددى، الفريق ظهر بشكل جيد فى معظم فترات المباراة، لم نفقد الأمل فى حصد مقعد بالمربع الذهبى".