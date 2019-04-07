شكرا لقرائتكم كاف: هزيمة الأهلى من صن داونز قد تطيح بـ لاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، أن مستقبل المدرب الأورجوايانى مارتن لاسارتى مع النادى الأهلى بات محل شك بعد الهزيمة الثقيلة، التى تعرض لها الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقى بنتيجة 5 – 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس فى "ذهاب" ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ذكر الموقع الرسمى لـ"الكاف"، "الأهلى عانى من عدة هزائم بثلاثة أهداف منذ بداية مشاركاته فى دورى أبطال أفريقيا قبل 43 عاماً، لكن هذه الخسارة المهينة تضع مستقبل المدرب الأورجوايانى مارتن لاسارتى محل شك، بعدما حل بدلاً من الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تمت إقالته بعدما فرط الأهلى فى فوزه ذهاباً 3-1 ليخسر نهائى النسخة الماضية أمام الترجى التونسى”.

وأضاف "الهزيمة هى الأكبر للنادى الأهلى فى تاريخ مباريات الاتحاد الأفريقى لتتركه دون فرصة واقعية بمباراة الإياب الأسبوع المقبل"، متابعاً، "الفوز على الأهلى الذى فاز أيضاُ بـ19 لقباً لبطولات الكاف وهو رقم قياسى بهذه النتيجة العريضة كان بعيداً عن أكبر أحلام أكثر مشجعى صن داونز تفاؤلاً، الغالبية آمنت بفوز بفارق هدفين وعدم استقبال أهداف بملعبهم كان أفضل ما يمكن لبطل دورى الأبطال 2016 المفاجئ أن يأمله أمام مثل هذا المنافس القوى”.

Advertisements

وأسدل الستار على منافسات مرحلة الذهاب للدور ربى النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، واتضحت ملامح بعض الفرق المتأهلة لنصف النهائى من منافسات البطولة قبل إقامة لقاءات الإياب السبت المقبل.

مباريات مرحلة الذهاب للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا شهدت تسجيل 10 أهداف، بمعدل 2.5 هدف فى المباراة الواحدة، فيما سيطر التعادل السلبى على نصف مواجهات المرحلة، بعدما تعادل سيمبا التنزانى مع مازيمبى الكونغولى بدون أهداف، وحورويا الغينى مع الوداد البيضاوى المغربى بالنتيجة ذاتها.