شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يحدد موقف حسام عاشور من مواجهة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطمئن الجهاز الطبى للأهلى على إصابة حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الذى يعانى من الإصابة بإجهاد فى العضلة الضامة، والتى أبعدته عن مباراة صن داونز، التى أقيمت أمس السبت فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى والتى انتهت بخسارة الأحمر بخماسية نظيفة.

وكان عاشور قد اشتكى من آلام العضلة الضامة، وفضل الجهاز الطبى إراحته من مباراة صن داونز أمس؛ تجنبا لتفاقم الإصابة؛ ومن أجل تجهيزه بشكل جيد للمرحلة المقبلة.

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ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت.