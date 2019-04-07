شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يحدد موقف حسام عاشور من مواجهة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يطمئن الجهاز الطبى للأهلى على إصابة حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الذى يعانى من الإصابة بإجهاد فى العضلة الضامة، والتى أبعدته عن مباراة صن داونز، التى أقيمت أمس السبت فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى والتى انتهت بخسارة الأحمر بخماسية نظيفة.
وكان عاشور قد اشتكى من آلام العضلة الضامة، وفضل الجهاز الطبى إراحته من مباراة صن داونز أمس؛ تجنبا لتفاقم الإصابة؛ ومن أجل تجهيزه بشكل جيد للمرحلة المقبلة.
ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الأهلى يحدد موقف حسام عاشور من مواجهة المقاصة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.